أولوية ايران تقوم على تطوير العلاقات مع الجيران / يتعيّن على القوات الاجنبية ان تغادر المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، اكد خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم محمد جلال الأعرجي، اليوم الاثنين، على ملاحقة قضية اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس من قبل العراق وقال أن القوات الأجنبية يجب أن تغادر المنطقة.

وشدد ظريف خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، على ان أولوية ايران تقوم على تطوير العلاقات مع الجيران، واصفا العراق بانه بلد تربطه اواصر علاقات عديدة ومتنامية مع إيران.

وقال ظريف إن "إيران تحترم دائما استقلال وأمن وسلامة أراضي العراق وسيادته المتكاملة وترحب بدوره البناء في العلاقات الإقليمية".

* على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة

وشدد ظريف على ان أمن المنطقة يجري ضمانه بيد دول المنطقة وعلى القوات الأجنبية مغادرة المنطقة .

وأضاف وزير الخارجية الايراني : "إن أهمية متابعة ملف الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس أمر واضح للأشقاء العراقيين، ونحن ايضا نؤكد على هذا الاجراء العراقي وان التعاون بين البلدين في هذا الصدد يمكن توسيعه ".

* إصرار العراق على توسيع علاقاته الشاملة مع إيران

بدوره أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، عزم العراق على توسيع علاقاته الشاملة مع إيران، معربا عن تقديره لدعم إيران في مختلف المجالات.

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