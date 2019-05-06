بدء محفل الأنس مع القرآن الكريم بمشاركة قائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في أعتاب دخولنا في شهر رمضان المبارك وبرعاية كريمة من قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أقيم في حسينية الإمام الخميني (رحمه الله) محفل أنس بالقرآن الكريم حضره جمع من القراء الممتازين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذين آنسوا الحضور بما تلوه من عذب معين القرآن الكريم. /انتهى/