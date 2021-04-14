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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:١١ م

استئناف الرحلات الجوية لبريطانيا/ تعليق الرحلات لفرنسا عن قريب

استئناف الرحلات الجوية لبريطانيا/ تعليق الرحلات لفرنسا عن قريب

أعلن مساعد الملاحة والشؤون الدولية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية " ابوالقاسم جلالي" عن استئناف الرحلات الجوية مع بريطانيا فيما يجرى التنسيق لتعليقها مع فرنسا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح " ابوالقاسم جلالي" بأن وعلى ضوء انخفاض حدة تفشي فيروس كوورنا في بريطانيا تقرر بعد التنسيق مع كل من وزارة الطرق والهيئة الوطنية الايرانية لمكافحة كورونا، استئناف تسيير الرحلات الجوية بين طهران لندن بدءا من اليوم.

وأشار أن مع ذلك سيتم الزام المسافرين بتقديم فحص طبي PCR بنتيجة سلبية في المطار وتطبيق شروط الحجر الصحي بهذا الخصوص.

من جهة ثانية جلالي أكد أن منظمة الطيران المدني تنسق مع وزارة الصحة الايرانية لوقف الرحلات الجوية مع فرنسا، حيث من المتوقع تطبيق قرار التعليق ابتداء من السبت المقبل 17 ابريل/نيسان الجاري، على ضوء تزايد الاصابات بفيروس كورونا بهذا البلد الاوروبي.

/انتهى/

رمز الخبر 1913586
https://ar.mehrnews.com/news/1913586/

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