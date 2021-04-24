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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٢٨ م

ايران تعلق كافة الرحلات الجوية من والى باكستان والهند

ايران تعلق كافة الرحلات الجوية من والى باكستان والهند

أعلن متحدث منظمة الطيران المدني الايراني عن منع كافة الرحلات الجوية من والى باكستان والهند مع البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح " محمد حسن ذي بخش" في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الايراني اليوم السبت، أن قرار المنع يسري اليوم بدء من الساعة 12 ليلا ( 19:30 ت غ)، وصدر عن وزارة الصحة اثر تسجيل اصابات فيروس كورونا المتحور في كل من الهند وباكستان.

واستدرك أنه لايوجد رحلات طيران منتظمة بين ايران والهند ولكن ثمة بعض الرحلات العرضية، كما أن قرار المنع يسري على المسافرين الترانزيت.

واكد المتحدث أن ايران حاليا فرضت قيودا على الرحلات الجوية مع 41 بلدا، حيث علقت تسيير واستقبال الرحلات مع الدول المدرجة على قائمة الدول ذات الظروف الخاصة فيما تفرض على القادمين من الدول المصنفة عالية المخاطر اجراء فحص كورونا مجددا عند الوصول.

/انتهى/

رمز الخبر 1913868
https://ar.mehrnews.com/news/1913868/

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