اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد اليوم في فيينا

ويعقد الاجتماع بحضور وفود ايران ومجموعة 4+1 (روسيا والصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا) في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لفيينا.

ويتراس الاجتماع مساعد مدير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا فيما يتراس مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الوفد الايراني المفاوض الذي يضم ايضا مندوبين عن وزارة النفط والبنك المركزي.

وكان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"النووي".

وتم في اجتماع الجمعة 9 ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وجرى في ختامه الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء، الا انه ارجئ الى الخميس بسبب ما ورد عن اصابة احد اعضاء الوفد السياسي للاتحاد الاوروبي بمرض كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية اللازمة.

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