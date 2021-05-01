بدء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي / عودة الوفود من العواصم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه منذ دقائق بدأ في فيينا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بمشاركة ايران واعضاء مجموعة 4+1.

ويترأس الاجتماع مساعد الامين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي، إنريكه مورا، ويحضر هذا الاجتماع ممثلو روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ويترأس الوفد الايراني نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي، كما يشارك في هذه الجولة ممثلون عن وكالات ايرانية أخرى.

وفي الأيام السابقة عُقدت اجتماعات للخبراء، فضلاً عن اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف للإعلان عن المواقف ومراجعة النصوص على مختلف المستويات.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل اجتماع اليوم عُقدت اجتماعات منفصلة بين رئيسرئيس الوفد الايراني المفاوض وإنريكه مورا، وكذلك رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل أوليانوف.

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