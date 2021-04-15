المفاوضات ستستمر إن كانت بنّاءة/ لا نسعى وراء مفاوضات استنزافية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الخارجية ورئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا قال في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الخميس قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: لقد اجرينا مشاورات مكثفة مع مختلف الوفزود خلال اليومين الماضيين. سنبدا العمل اليوم من جديد بصورة اكثر رسمية.

واضاف: نامل بان يعقد فريقا العمل اجتماعا على وجه السرعة لنتابع الامور.

وتابع مساعد الخارجية الايرانية: لقد قلنا مرارا باننا لا نسعى اطلاقا وراء مفاوضات استنزافية ومفاوضات تستغرق وقتا وهدفها التفاوض من اجل التفاوض فقط. سنقول ذلك اليوم بوضوح وسنتحرك في هذا المسار ايضا.

وقال عراقجي: لو تحركت المفاوضات في الاتجاه البناء الذي نتوقعه فمن الطبيعي انها ستتواصل لكنها دون ذلك ستتوقف.

ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين وفود ايران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الاوروبي بعد ظهر اليوم الخميس في العاصمة النمساوية فيينا.

ويعقد الاجتماع بحضور وفود ايران ومجموعة 4+1 (روسيا والصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا) في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لفيينا.

ويتراس الاجتماع مساعد مدير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا فيما يتراس مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الوفد الايراني المفاوض الذي يضم ايضا مندوبين عن وزارة النفط والبنك المركزي.

وكان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"النووي".

وتم في اجتماع الجمعة 9 ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وجرى في ختامه الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء، الا انه ارجئ الى الخميس بسبب ما ورد عن اصابة احد اعضاء الوفد السياسي للاتحاد الاوروبي بمرض كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية اللازمة.

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