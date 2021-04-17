العراق.." داعش" يتبنى تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يذكر ان خلية الإعلام الأمني قالت في بيان: إنه "لاحقاً للخبر السابق والخاص بحادث الانفجار في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، حيث تواجد في منطقة الحادث خبراء المتفجرات والادلة الجنائية وجرى الكشف على العجلات المحترقة فيه بشكل تفصيلي وتبين حصول انفجار داخل عجلة نوع نيسان سني كانت تحمل مواد شديدة الانفجار اثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب احد الأسواق الشعبية".

وأضافت، أن "الانفجار أدى الى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها واصابة عدد من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة عليها"، مبينة أن "الاجهزة الامنية باشرت بإجراءاتها والتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته بشكل مفصل".

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس استشهاد مدني واصابة 12 شخصا بانفجار في الحبيبية بالعاصمة بغداد.

وقال بيان للخلية إن "انفجارا في احد الأسواق بمنطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، ادى الى استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات".

وأشارت الخلية وفقا لبيانها إلى أن "هذه معلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

/انتهى/