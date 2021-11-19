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١٩‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٤٠ ص

العراق ... انفجار صاروخ داخل عجلة في الموصل

العراق ... انفجار صاروخ داخل عجلة في الموصل

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن طبيعة الانفجارات التي دوت في مدينة الموصل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع إن "الاصوات المتتالية التي سمعت في محافظة نينوى، كانت نتيجة انفجار صواريخ بداخل عجلة ضمن مقالع الحصو ضمن منطقة مشيرفة في نينوى".

لم يتبين حتى الان الصواريخ كانت معدة لاستهداف اي جهة.

/انتهى/

رمز الخبر 1919819
https://ar.mehrnews.com/news/1919819/

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