العراق ... انفجار صاروخ داخل عجلة في الموصل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع إن "الاصوات المتتالية التي سمعت في محافظة نينوى، كانت نتيجة انفجار صواريخ بداخل عجلة ضمن مقالع الحصو ضمن منطقة مشيرفة في نينوى".

لم يتبين حتى الان الصواريخ كانت معدة لاستهداف اي جهة.

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