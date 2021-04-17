  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٠٢ م

استئناف عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم في فيينا

استئناف عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم في فيينا

تستأنف اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أعمالها، اليوم السبت، في فيينا بمشاركة الوفود المفاوضة لإيران ومجموعة 4 + 1، بهدف مراجعة عملية ونتائج المحادثات الفنية الخاصة بالخبراء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يرأس الوفد الإيراني المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" فيما يرأس الاجتماع نائب الأمين العام والمدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي "إنريكي مورا".

ومن المقرر في هذا الاجتماع الذي سيعقد في الساعة 15:30 بتوقيت طهران، مناقشة كيفية مواصلة المحادثات واتخاذ القرار بشان مواصلتها.

وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات في فيينا يوم الخميس، وبالإضافة إلى اجتماع اللجنة المشتركة، استمرت المحادثات على مستوى الخبراء في مجالي العقوبات والقضايا النووية.

وفي هذا الصدد، التقى عراقجي، برئيسي الوفدين الصيني والروسي خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك  نائب الأمين العام والمدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا.

/انتهى/

رمز الخبر 1913669
https://ar.mehrnews.com/news/1913669/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات