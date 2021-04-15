اجتماع فيينا اليوم كان جادا للغاية وصعبا / الأوروبيون يظهرون جديتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني وصف اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الخميس بأنه جاد للغاية ومليء بالتحديات وجدد تاكيده على رفع جميع اشكال الحظر، قائلا إنه يجب على الأوروبيين إظهار الجدية في المفاوضات.

وقال سيد عباس عراقجي ، مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، في تصريح عقب اجتماع اليوم: "اليوم ، انعقد اجتماع اللجنة المشتركة مرة أخرى واستمر حوالي ساعتين". ومن المقرر أن تستأنف مجموعات العمل الخاصة بالقضايا النووية ورفع الحظر عملها بعد ظهر اليوم الخميس وقد اتفق الجميع على ضرورة القيام بعمل جاد وعملي وسرد قائمة الحظر التي يجب على الولايات المتحدة رفعه ومجموعة الإجراءات التي يجب على إيران اتخاذها والاتفاق عليها وتنفيذها.

** كان الاجتماع خطيرًا للغاية وصعبا / لم يكن حادث نطنز شيئًا يتم التغاضي عنه ببساطة

واضاف عراقجي في تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايراني "كان الاجتماع جادًا للغاية وحتى مليئًا بالتحديات". إن التطورات التي حدثت بين هذا الاجتماع والاجتماع السابق ، بما في ذلك حادثة نطنز وغيرها، تحدت بشدة أجواء الاجتماع، وكانت المناقشات بين الجانبين خطيرة للغاية وتأثرت بأحداث هذه الفترة.

وصرح مساعد وزير الخارجية: "لقد أوضحنا مواقف البلاد بوضوح شديد في الاجتماع". حادثة نطنز ليست شيئًا يتم التغاضي عنه ببساطة، وتوقعنا أن تدين الدول الأخرى في الاتفاق النووي . وبصرف النظر عن روسيا والصين، فإن الدول الأوروبية الثلاث لم تفعل ذلك فحسب، بل أضافت أيضًا موارد اخرى في مجال العقوبات.

وقال "إن حسن نية الدول الأوروبية موضع تساؤل شديد من جانبنا". عليهم أن يظهروا جديتهم في المفاوضات، ولا يمكن الوصول إلى نتيجة جيدة بهذه التحركات ، إلا إذا أبدت الدول الأوروبية الجدية في الممارسة.

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