استمرار المحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف بين ايران ومجموعة 4+1 في فيينا

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه عقدت بالأمس، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة المشتركة، اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفد الايراني وأعضاء مجموعة 4 + 1.

وخلال المشاورات عقدت ثلاثة اجتماعات بين رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي، ومساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "انريكي مورا".

كما اجرى رؤساء الوفود الاوروبية الثلاثة محادثات مع عراقجي في اجتماع مشترك.

كما استمرت جلسات الخبراء العاملة في مجالي رفع الحظر والقضايا النووية كالمعتاد كما في الأيام الأخيرة.

في اجتماع أمس للجنة المشتركة، بعد تلقي ومراجعة تقارير مجموعات العمل، تقرر استمرار المحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف وكذلك المشاورات الفنية في الأيام المقبلة، وأن تجتمع اللجنة المشتركة مرة أخرى إذا لزم الأمر.

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