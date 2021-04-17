انتهاء اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي / المفاوضات والمشاورات الفنية مستمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي انعقد عصر اليوم السبت في عاصمة النمسا على مستوى مساعدي وزراء خارجية ايران ودول 4+1، اختتم اعماله قبل قليل.

وصرحت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان المشاركين في اجتماع فيينا اليوم، اتفقوا على استمرار المشاورات الفنية خلال الايام القادمة وعقد اجتماع اخر للجنة المشتركة اذا ما اقتضت الضرورة على ذلك.

وعقد رئيس الوفد الايراني المفاوض، قبل هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف شملت مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "انريكي مورا"، ورؤساء وفود سائر الدو ل المشاركة.

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