  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٦:٢٠ م

في فيينا؛

انتهاء اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي / المفاوضات والمشاورات الفنية مستمرة

انتهاء اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي / المفاوضات والمشاورات الفنية مستمرة

اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي انعقد عصر اليوم السبت في عاصمة النمسا على مستوى مساعدي وزراء خارجية ايران ودول 4+1، اختتم اعماله قبل قليل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي انعقد عصر اليوم السبت في عاصمة النمسا على مستوى مساعدي وزراء خارجية ايران ودول 4+1، اختتم اعماله قبل قليل.

وصرحت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان المشاركين في اجتماع فيينا اليوم، اتفقوا على استمرار المشاورات الفنية خلال الايام القادمة وعقد اجتماع اخر للجنة المشتركة اذا ما اقتضت الضرورة على ذلك.

وعقد رئيس الوفد الايراني المفاوض، قبل هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف شملت مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "انريكي مورا"، ورؤساء وفود سائر الدو ل المشاركة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913681
https://ar.mehrnews.com/news/1913681/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات