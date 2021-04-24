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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٢٣ م

اجتماع استثنائي للجنة الامن القومي حول الاتفاق النووي يوم غد

اجتماع استثنائي للجنة الامن القومي حول الاتفاق النووي يوم غد

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابوالفضل عموئي"، عن انعقاد اللجنة النيابية يوم غد الاحد لمناقشة اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح للصحفيين اليوم السبت، اوضح عموئي انه نظرا لانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم امس عبر الفضاء الافتراضي، وايضا اجتماعها المرتقب حضوريا يوم الثلاثاء القادم في مدينة فيينا النمساوية، ستلتئم اللجنة النيابية للامن القومي والسياسية الخارجية غدا الاحد في هذا الخصوص.

يذكر ان الاجتماع الثامن عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة، عقد يوم امس (الجمعة) برئاسة مساعد الامين العام لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكة موري"، وحضور ممثلين على مستوى مساعدي ومسؤولي الشؤون السياسية في وزارات الخارجية لكل من الصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايران. 

واتفق المشاركون خلال هذه المباحثات الافتراضية، على مواصلتها حضوريا يوم الثلاثاء القادم في مدينة فيينا.

/انتهى/

رمز الخبر 1913874
https://ar.mehrnews.com/news/1913874/

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