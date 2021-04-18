الجيش اليوم مستعد للقيام بمهامّه وحاضر في الساحة/تسجيل 319 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

بمناسبة يوم الجيش؛ قائد الثورة الإسلامية: الجيش اليوم مستعد للقيام بمهامّه وحاضر في الساحة

صرح القائد العام للقوات المسلحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن الجيش حاضر اليوم بالساحة ومستعد لتنفيذ مهامه.

في برقية تهنئة؛ الرئيس روحاني يهنئ سوريا حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني

بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني برقية تهنئة الى نظيره السوري بشار الاسد هنأه فيها والشعب السوري بمناسبة العيد الوطني في سوریا.

عراقجي: لقد حان وقت البدء في صياغة نصّ الاتفاق

اعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، تقديم النصوص التي يرتأيها الوفد الايراني الى اطراف اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

توقيع وثيقة تعاون بين وزارتي خارجية إيران وصربيا

تم عصريوم السبت، التوقيع على وثيقة التعاون بين وزارتي خارجية إيران وصربيا في طهران.

العميد حاتمي: الجيش لعب دوراً استراتيجياً في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد

اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة "العميد امير حاتمي"، ان الجيش نفّذ دوره بامتياز تحت رعاية سماحة القائد العام للقوات المسلحة وتوجيهاته الحكيمة، من اجل الدفاع عن استقلال و وحدة اراضي البلاد وتعزيز قدراتها الدفاعية.

وزارة الامن الايراني تكشف عن هوية منفذ عملية التخريب في منشأة نطنز

نشرت القناة الاولى في التلفزيون الإيراني، في تقرير لها، اسم وصورة منفذ عملية التخريب في منشأة نطنز النووية.

وزارة الصحة: تسجيل 319 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، عن وفاة 319 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، وبلغ عدد المتوفین في ایران 66 الفا و 327 اشخاص.

/انتهى/