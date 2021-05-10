 المقاومة الاسلامية ستدمر جميع مخطاطات الكيان الصهيوني وامريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر امين العام لحركة النجباء الشيخ "اكرم الكعبي" بيانا تجاه جرائم التحالف الصهيو امريكي في المنطقة والعالم. نص البيان في ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

صدق الله العلي العظيم

إن الظلم والاستبداد واحتلال البلدان وغمط الحقوق والاستهتار بأقدار الناس والجرائم العالمية يقف وراءه بكل وضوح التحالف الصهيوأميركي الذي عاث في الأرض فسادا ، فلم تنفك مخططاتهم الشيطانية بالتحكم بمقدرات الشعوب والفتك بالأبرياء ، ولن تتوقف أميركا عن دعم هذا الكيان المحتل بايجاد الفتن والتنظيمات الإرهابية لاستهداف العراق وسوريا واليمن وفلسطين وافغانستان وغيرها من البلدان الاسلامية، والتغطية على جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، إلا أن المقاومة الإسلامية ستبقى لهم بالمرصاد وتفتك بمشاريعهم الخبيثة لتحقيق الأمن والسيادة والاستقلال والتحرير ما دام فينا رمق وما بقي الليل والنهار.

الشيخ اكرم الكعبي

الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء

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