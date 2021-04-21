الانتخابات الرئاسية في سورية نصر جديد لشعبها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عزيزي قال في تصريح لمراسل سانا في طهران إن “هذا الإعلان المهم يؤكد العزيمة الراسخة للشعب السوري وقيادته على إفشال محاولات الأعداء لإخضاع سورية كما فشلت الحرب التدميرية عليها طوال عشر سنوات وفشلت أيضاً ممارساتهم وضغوطهم الاقتصادية والعقوبات”.

وشدد على أن الاستحقاقات الدستورية والانتخابات حق وطني مشروع وسيادي للشعب السوري وحده ولا يحق لأي طرف أو جهة أو دولة التدخل فيه فإرادة الشعب السوري قوية ولن يستسلم للمحاولات اليائسة التي تسعى للنيل من عزيمته وتصميمه على الحفاظ على تقرير مستقبل بلاده.

وبين عزيزي أن المشاركة الحاسمة والواسعة للشعب السوري في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ستكون إعلان نصر مؤزر على كل من راهن على إضعاف هذا الشعب.

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