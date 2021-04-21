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٢١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٦:٠٩ م

إعلامي إيراني:

الانتخابات الرئاسية في سورية نصر جديد لشعبها

الانتخابات الرئاسية في سورية نصر جديد لشعبها

أكد مدير الأخبار الأجنبية في وكالة مهر الإيرانية للأنباء السيد "مهدي عزيزي"، في تصريح له لمراسل وكالة سانا في طهران، أن الإعلان عن إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو تجسيد قاطع لسيادة سورية ونصر آخر يضاف لسجلات انتصاراتها قيادة وشعباً وجيشاً على الإرهاب السياسي والاقتصادي الذي تتعرض له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عزيزي قال في تصريح لمراسل سانا في طهران إن “هذا الإعلان المهم يؤكد العزيمة الراسخة للشعب السوري وقيادته على إفشال محاولات الأعداء لإخضاع سورية كما فشلت الحرب التدميرية عليها طوال عشر سنوات وفشلت أيضاً ممارساتهم وضغوطهم الاقتصادية والعقوبات”.

وشدد على أن الاستحقاقات الدستورية والانتخابات حق وطني مشروع وسيادي للشعب السوري وحده ولا يحق لأي طرف أو جهة أو دولة التدخل فيه فإرادة الشعب السوري قوية ولن يستسلم للمحاولات اليائسة التي تسعى للنيل من عزيمته وتصميمه على الحفاظ على تقرير مستقبل بلاده.

وبين عزيزي أن المشاركة الحاسمة والواسعة للشعب السوري في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ستكون إعلان نصر مؤزر على كل من راهن على إضعاف هذا الشعب.

/انتهى/

رمز الخبر 1913812
https://ar.mehrnews.com/news/1913812/

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