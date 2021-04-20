فاتن علي.. أول سيدة تترشح لانتخابات الرئاسة السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشعب السوري أعلن أن، فاتن علي نهار، تقدمت بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

وقال رئيس المجلس، حموده صباغ، إن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية".

ويعد طلب نهار، وهي من الشخصيات غير المعروفة شعبيا في البلاد، ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

وبحسب معلومات متداولة فاتن علي نهار هي من مواليد 1971وحاصلة على شهادة الحقوق من جامعة دمشف وتعمل محامية منذ عام 2009 ومنتسبة لنقابة المحامين فرع القنيطرة ووالدها اللواء المتقاعد علي نهار الذي كان يشغل مدير إدارة الاستطلاع سابقاً.

ويذكر أن كل من تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يمكنه أن يتقدم بطلب ترشيح، إلا أنه لا يعد مرشحا لانتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على تأييد من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب./انتهى/