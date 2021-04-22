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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٤٥ ص

الحرس الثوري يشتبك مع خلية ارهابية ويقضي على عنصرين منها

الحرس الثوري يشتبك مع خلية ارهابية ويقضي على عنصرين منها

صرحت العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية بأنه تم التصدي لخلية ارهابية معادية للثورة والقضاء على عنصرين منها في منطقة مريوان بمحافظة كردستان غرب البلاد.

وقالت العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" في بيان اصدرته اليوم الخميس ان قوات من المقر اشتبكت مساء الاربعاء مع عناصر خلية ارهابية في مدينة مريوان.

واضافت: انه عند الساعة الثامنة مساء الاربعاء اشتبك مقاتلون محليون (من قوات المقر) في مدينة مريوان مع عناصر معادية للثورة.

واوضحت بانه في هذا الاشتباك لقي عنصران من الخلية الارهابية المعادية للثورة مصرعمها وجرح عدد اخر وتوارى البقية تحت جنح الظلام مستغلين الظروف الطبيعية للمنطقة.

وافاد البيان الصادر انه استشهد اثنان من قوات المقر خلال الاشتباك مع هذه الخلية الارهابية المعادية للثورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913827
https://ar.mehrnews.com/news/1913827/

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