اللقاح الايراني الكوبي المشترك سيتم انتاجه واستخدامه قبل اللقاحات الاخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان نائب وزير الصحة الايراني "ايرج حريرجي" صرح للمراسلين اليوم الاحد: سيتم الحصول على اللقاح الايراني الكوبي المشترك قبل اللقاحات الأخرى وسيتم استخدامه قبل جميع اللقاحات الأخرى وقد يدخل مرحلة التنفيذ قبل مايو/ايار المقبل.

وأضاف كل اللقاحات التي يتم استيرادها أو إنتاجها في البلاد يتم إنتاجها وفق تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وفق معايير وطنية وعادلة.

وتابع حريرجي سنقوم بتلقيح المجموعة الاولى بحلول نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس 2021)، و التي تتكون من حوالي مليون وثلاثمائة ألف شخص ان شاء الله، ويمكن أن يتم تطعيم المجموعتين الثانية والثالثة لجزء كبير من المواطنين قبل الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو القادم، لكن معظم دول العالم لن تستطيع تطعيم شعوبها بنهاية العام، وعلى هذا الاساس لا نتمكن من توسيع نطاق التطعيم حتى موعد الانتخابات.

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