روحاني: يجب دعم الشركات المحلية لإنتاج لقاح كورونا رغم كل الضغوط والعقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني شدد على ضرورة الإسراع في توفير اللقاحات التي يحتاجها الناس، وكذلك دعم الشركات المحلية لإنتاج اللقاحات.

ونقلا عن مكتب الديوان الرئاسي لشؤون العلاقات العامة والإعلام؛ ان روحاني شكر جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي في مواصلة التخطيط لتوفير الكمية المطلوبة من اللقاح والنجاح الذي تحقق في مجال إنتاج اللقاح المحلي من قبل الشركات المختلفة، كما امتنّ للجهود والإجراءات المتخذة في هذا المجال.

وشدد روحاني أيضا على ضرورة تسريع توريد اللقاح المطلوب، وكذلك دعم الشركات المحلية لإنتاج لقاح كورونا رغم كل الضغوط والعقوبات في هذا المجال.

واكد الرئيس على الحاجة إلى معلومات دقيقة وشفافة حول توفير اللقاحات وعملية التطعيم للفئات المستهدفة بناءً على الأولويات المنصوص عليها في وثيقة التطعيم الوطنية./انتهى/