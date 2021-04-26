واعظي يؤكد على توسيع التعاون مع دول الجوار في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الاجتماع التنسيقي للاجتماع الثامن والعشرين للجنة المشتركة للتعاون الإيراني التركي الیوم الاثنین، اشار واعظي إلى عقد هذا الاجتماع الافتراضي يوم الأربعاء المقبل، وذكر أن عقد هذا الاجتماع في الفضاء الافتراضي لا يمكن أن يحقق بالكامل أهداف الاجتماع الحقيقي.

وقال: بطبيعة الحال، فإن عقد اجتماعات اللجان المشتركة في الفضاء الحقيقي يصحبه العديد من الاجتماعات والمحادثات مع المسؤولين في هذه اللجان، والتي يمكن أن تزيل العديد من العقبات الصغيرة والكبيرة أمام تطوير التعاملات والعلاقات.

ووصف واعظي التقارير التي قدمها مسؤولو اللجان المختلفة للجنة المشاورات الخاصة بعقد الاجتماع الافتراضي بانها مطلوبة لانجاح الاجتماع المذكور، وقال: انتشار كورونا خلق مشاكل لجميع الدول بما في ذلك تركيا وايران وايضا التعاملات الدولية، ونسعى لعقد مثل هذه اللقاءات والمشاورات يهدف لتجاوز هذه المشاكل.

وصرح رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وتركيا: في جميع لجان التعاون المشترك التي شاركت فيها أو ترأستها، أكدت دائمًا على حضور وتعزيز حصة القطاع الخاص في التعاملات، وفي هذا الاجتماع يجب علينا أيضا بذل قصارى جهودنا لتسهيل التعاون وروابط القطاع الخاص في البلدين.

كما شدد واعظي على ضرورة توسيع التعاون والتعامل بين المحافظات الحدودية المجاورة للبلدين وأهميته وتأثيره في تحسين مستوى العلاقات الثنائية.

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