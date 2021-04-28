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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٤٠ ص

بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران

بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن بلاده تطمح لأن تقيم علاقات مميزة مع إيران، لكن هناك "إشكاليات" بين الطرفين وتعمل السعودية مع شركائها على حلها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال ولي العهد السعودي في مقابلة مع قناةِ "السعودية" ان ايران دولة جارة واِن كل ما تطمح اليه الرياض هو ان يكون لديها علاقة طيبة ومميزة معها.

وأضاف اَن الرياض لا تريد أن يكون وضع طهران صعبا، بل ان ما تريده لايران هو أن تنموَ وأن تكون هناك مصالح مشتركة بين البلدين لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار. وانتقد بن سلمان دور ايران الاقليمي.

وقال بن سلمان: "لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة، لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم والمنطقة للازدهار".

وتابع: "إشكاليتنا هي تصرفات إيران، التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية" حسب تعبیره.

وأضاف: "نعمل اليوم مع شركائنا في العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقاتنا طيبة وإيجابية في منفعة الجميع".

/انتهى/

رمز الخبر 1913973
https://ar.mehrnews.com/news/1913973/

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