بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال ولي العهد السعودي في مقابلة مع قناةِ "السعودية" ان ايران دولة جارة واِن كل ما تطمح اليه الرياض هو ان يكون لديها علاقة طيبة ومميزة معها.

وأضاف اَن الرياض لا تريد أن يكون وضع طهران صعبا، بل ان ما تريده لايران هو أن تنموَ وأن تكون هناك مصالح مشتركة بين البلدين لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار. وانتقد بن سلمان دور ايران الاقليمي.

وقال بن سلمان: "لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة، لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم والمنطقة للازدهار".

وتابع: "إشكاليتنا هي تصرفات إيران، التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية" حسب تعبیره.

وأضاف: "نعمل اليوم مع شركائنا في العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقاتنا طيبة وإيجابية في منفعة الجميع".

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