دفع مطالبات الكهرباء والغاز الإيرانية من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وزارة التعاون أن محمد شريعتمداري التقى خلال زيارته للعراق بوزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي. وتم التركيز خلال الاجتماع على تطوير العلوم ونقل الخبرات في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقية "تجنب الضرائب المضاعفة" وتوسيع التعاون في مجال التأمين والجمارك بين إيران والعراق.

وأعلن وزير التعاون في إشارة إلى القواسم المشتركة العديدة والجوار، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبادل الخبرات في مختلف المجالات، لا سيما القضايا المتعلقة بالوزارة في إطار سلطته.

وقال وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، في متابعة للاجتماع: "تمتلك إيران خبرات جيدة وقيمة في مختلف المجالات، لا سيما تنمية الموارد وتدريب القوى العاملة، ونحن نرحب بها لنمو الاقتصاد العراقي وازدهاره والنهوض به. "

وأشار علاوي أيضا إلى مطالب إيران من الكهرباء والغاز من العراق وقال: "هذه المطالب ستدفع قريبا".

وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين بشكل أكبر مع توقيع الاتفاقيات الشاملة ، وتوفير الأرضية اللازمة لازدهار الاقتصاد العراقي ومصلحة إيران.

وقال وزير المالية العراقي: "نرحب بأفكار إيران في المجالات الفنية والمهنية، وإنشاء مدارس للتدريب على المهارات والحرف اليدوية والتراث الثقافي".

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