الشحنة السابعة من لقاح "سبوتنيك" تصل الى طهران غدا الخميس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة الإيرانية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، سيتم إرسال ما مجموعه مليوني جرعة من لقاح Sputnik V إلى إيران ، والتي وصلت بالفعل في 6 شحنات بمقدار 620 ألف جرعة.

وكان سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في موسكو، كاظم جلالي ، قد صرح في وقت سابق في مقابلة أن الجانب الروسي وعد بإرسال بقية اللقاحات الى إيران قريبًا.

وكانت أول شحنة مستوردة من لقاح كورونا قد وصلت الى مطار الإمام الخميني (رض) بطهران، يوم الخميس 4 فبراير ، وتم تسليمها لوزارة الصحة الايرانية. وتم إرسال الشحنة الثانية إلى إيران في 18 فبراير، وبلغ حجم الشحنتين 120 ألف جرعة.

وتم تسليم الشحنة الثالثة من لقاح سبوتنيك الروسي، بما في ذلك 200 ألف جرعة ، إلى السفارة الإيرانية يوم الأربعاء 3 مارس ، وتم إرسالها إلى طهران على متن رحلة خاصة لشركة ماهان يوم الخميس 4 مارس.

وأرسلت الشحنة الرابعة من اللقاح الروسي وتضمنت 100 ألف جرعة إلى طهران عبر حلة لشركة ماهان يوم الخميس 25 مارس.

وتم أرسال الشحنة الخامسة من لقاح "سبوتنيك في"، وتضمنت 100 ألف جرعة، إلى طهران في 1 أبريل الجاري.

ووصلت الى مطار الامام الخميني (رض) الدولي بطهران الخميس الماضي 22 ابريل طائرة شحن تابعة لشركة ماهان تحمل 100 ألف جرعة من لقاح كورونا "سبوتنيك في" الروسي.

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