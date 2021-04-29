ظريف يعرب عن تفاؤله بجولته الاخیرة وبمفاوضات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن تفائله بنتائج جولته الاقليمية، وكذلك مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا.

وقال ظريف في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يتولى فيه مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي بجدارة مفاوضات احياء الاتفاق النووي، فانني انهي زياراتي لدول الخليج الفارسي بزيارة الكويت ولقاء رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية الكويتي الدكتور الشيخ أحمد ناصر.

واضاف ظريف قائلا، كان التركيز على مبادرة السلام في هرمز (الأمل) في منطقتنا.

وختم ظريف تغريدته بالقول: المؤشرات الايجابية لكلي المسيرين (فيينا والمنطقة) تتجلى أمام الأنظار.

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