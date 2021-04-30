فريق برسبوليس الإيراني يجدد فوزه على الريان القطري (4-2)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وقع على رباعية الفريق الإيراني كل من شهريار مغانلو، وإحسان بهلوان، وحسين كناني، وعيسى آل كثير، في الدقائق (27، 33، 68، 73) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي يوهان بولي هدفي الفريق القطري، في الدقيقتين (48 و72) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فاتوردا" بمدينة مارغاو الهندية.

وكان برسبوليس قد حول تأخره بهدف إلى فوز على الريان (3-1) في مباراة الذهاب أيضا، التي جرت بينهما يوم السبت 17 أبريل الجاري، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق فريق برسبوليس انتصاره الخامس مقابل خسارة واحدة، وتربع على عرش صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 15 نقطة، وبلغ الدور ثمن النهائي للبطولة، برفقة وصيفه الوحدة الإماراتي، الذي سيواجه فريق جوا الهندي، في وقت لاحق من اليوم أيضا، في مباراة تحصيل حاصل للطرفين.

بينما مني الريان بالهزيمة الرابعة مقابل تعادلين، وتذيل قائمة المجموعة برصيد نقطتين فقط.