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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٢٢ م

بعد مباراة شيقة؛

هدف اللاعب سيد جلال حسيني يحسم المباراة لصالح برسبوليس الإيراني

هدف اللاعب سيد جلال حسيني يحسم المباراة لصالح برسبوليس الإيراني

كانت الدقيقة 25 من عمر اللقاء الذي جمع بين فريق " برسبوليس" الإيراني وفريق "جوا" الهندي، هي الحاسمة، فتكللت بهدف للاعب الإيراني " سيد جلال حسيني" حسم المباراة لصالح فريقه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء مباراة جمعت بين فريقَي برسبوليس الإيراني وجوا الهندي مُستضيف المجموعة الخامسة.

وانتهت اللعبة بفوز فريق "برسبوليس" الإيراني على الفريق المُضيف "جوا" الهندي.

وكان هدف الفوز بفضل اللاعب الإيراني "سيد جلال حسيني" في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

ودخل الفريق الإيراني اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي جوا الهندي في المركز الثاني برصيد نقطتين بعد تعادله في مباراتين.

وبعد هذا الفوز فإن فريق برسبوليس الإيراني سيبتعد في الصدارة وسيوسّع الفارق بينه وبين أقرب المنافسين.

/انتهى/

رمز الخبر 1913780
https://ar.mehrnews.com/news/1913780/

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