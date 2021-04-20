هدف اللاعب سيد جلال حسيني يحسم المباراة لصالح برسبوليس الإيراني

كانت الدقيقة 25 من عمر اللقاء الذي جمع بين فريق " برسبوليس" الإيراني وفريق "جوا" الهندي، هي الحاسمة، فتكللت بهدف للاعب الإيراني " سيد جلال حسيني" حسم المباراة لصالح فريقه.