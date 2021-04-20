هدف اللاعب سيد جلال حسيني يحسم المباراة لصالح برسبوليس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء مباراة جمعت بين فريقَي برسبوليس الإيراني وجوا الهندي مُستضيف المجموعة الخامسة.
وانتهت اللعبة بفوز فريق "برسبوليس" الإيراني على الفريق المُضيف "جوا" الهندي.
وكان هدف الفوز بفضل اللاعب الإيراني "سيد جلال حسيني" في الدقيقة 25 من عمر المباراة.
ودخل الفريق الإيراني اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي جوا الهندي في المركز الثاني برصيد نقطتين بعد تعادله في مباراتين.
وبعد هذا الفوز فإن فريق برسبوليس الإيراني سيبتعد في الصدارة وسيوسّع الفارق بينه وبين أقرب المنافسين.
/انتهى/
تعليقك