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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٣١ م

على هامش محادثات فيينا؛

عراقجي يجري حواراً مع رئيس الوفد الروسي حول الاتفاق النووي

عراقجي يجري حواراً مع رئيس الوفد الروسي حول الاتفاق النووي

 اجتمع رئيسا الوفدين الايراني والروسي صباح اليوم السبت على هامش محادثات فيينا حول الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد كبير المفاوضين الايرانيين "عباس عراقجي" ورئيس الوفد الروسي المفاوض "ميخائيل أوليانوف" اجتماعا مطولا صباح اليوم في فيينا.

وفي هذا الاجتماع أستعرض الوفدان تنسيق مواقفهما وشددا على ضرورة الحفاظ على التقارب في مواقف البلدين.

كما كرر الجانب الروسي دعمه للاتفاق النووي وضرورة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي خلال الساعات القليلة القادمة لاستعراض نتائج عمل مجموعات الخبراء.

/انتهى/

رمز الخبر 1914060
https://ar.mehrnews.com/news/1914060/

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