عراقجي يجري حواراً مع رئيس الوفد الروسي حول الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد كبير المفاوضين الايرانيين "عباس عراقجي" ورئيس الوفد الروسي المفاوض "ميخائيل أوليانوف" اجتماعا مطولا صباح اليوم في فيينا.

وفي هذا الاجتماع أستعرض الوفدان تنسيق مواقفهما وشددا على ضرورة الحفاظ على التقارب في مواقف البلدين.

كما كرر الجانب الروسي دعمه للاتفاق النووي وضرورة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي خلال الساعات القليلة القادمة لاستعراض نتائج عمل مجموعات الخبراء.

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