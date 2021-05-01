انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انتهى منذ دقائق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي استؤنف في فيينا بحضور وفدي إيران ومجموعة 4 + 1.

وصرحت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان الفريق الايراني المفاوض وممثلي دول 4+1، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم احدث نتائج المشاورات بين فرق الخبراء في مجالات الغاء الحظر والقضايا النووية والاجراءات التنفيذية ذات الصلة.

وتقرر عقب هذا الاجتماع ان تعود الوفود المشاركة الى بلدانها واستئناف المحادثات (في فيينا)، بدءا من يوم الجمعة القادم. ونظرا لقرار اللجنة المشتركة السابق بشأن التسريع في وتيرة المفاوضات والمباحثات خلال الاسبوع الحالي، فقد استمرت المشاورات بصورة مكثفة وعلى الصعد الثنائية ومتعددة الاطراف بهدف تقليص هوة الخلافات حول النصوص الى ادنى حد.

وتجدر الاشارة الى ان جميع الاطراف متفقون على مواصلة هذه المباحثات خلال الفترة القادمة بمزيد من الجدية وعلى وجه السرعة.

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