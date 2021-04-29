عراقجي يلتقي وزير الخارجية النمساوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في فيينا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ.

والتقى السيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بوزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ في فيينا مساء (الأربعاء) .

وجرى في هذا الاجتماع الذي عقد في جو ودي ، استعراض العلاقات الثنائية ، والتأكيد على إرادة الجانبين في تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الى ذلك ناقش الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.

وفي هذا الصدد ، أوضح عراقجي ، في معرض شكره لجهود الحكومة النمساوية وكرم ضيافتها ، موقف ايران في هذا الصدد وضرورة رفع الحظر بشكل كامل والخطوات العملية التي يجب على حكومة الولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الاتفاق النووي .

بدوره اكد وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ على استعداد الحكومة النمساوية لتقديم التسهيلات اللازمة وبذل كل جهد لتهيئة الأجواء المناسبة لعقد المحادثات النووية في فيينا ، وقال أن الاتفاق النووي واستمراره في مصلحة الجميع./انتهى/