أعضاء مجلس الشيوخ يضغطون على بايدن لعقد مؤتمر المساعدات في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز، انه دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين من الوزارة الخارجية لتشجع المانحين الدوليين على الحد من الأزمة الإنسانية في اليمن وتعويض نقص التمويل.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: "يعيش حوالي 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة وخمسة ملايين آخرين يعيشون في حالة أصعب". على عكس عام 2018، لم يتمكن المجتمع الدولي من مواجهة هذا التحدي وتوفير موارد مالية قوية لمنع هذه الكارثة.

تنص الرسالة، التي كتبها السناتور الديمقراطي كريس مورفي وجين شيهان والسيناتور الجمهوري تاد يانغ وجيف موران، على أن الأمم المتحدة تعهدت بحوالي 3.4 مليار دولار في عام 2020 من أجل مساعدة اليمنيين ولكن حتى الآن تم توفير 50٪ فقط منها . هذا العام، تم الوفاء بـ 34٪ فقط من الالتزامات المالية.

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ بلينكن إلى تشجيع المانحين الكبار للالتحاق به مؤتمر سوئيس وسوئد لمساعدة اليمنيين.

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