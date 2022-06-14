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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٠ ص

أمريكا تعلن استعدادها لتوفير 1.5 مليار دولار شهريا لأوكرانيا

أمريكا تعلن استعدادها لتوفير 1.5 مليار دولار شهريا لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة لتوفير 1.5 مليار دولار شهريا لدعم الحكومة الأوكرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن ذلك النائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية ديريك هوغان في مؤتمر في مركز وودرو ويلسون في واشنطن.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تفكر على المدى المتوسط والبعيد" في كيفية مساعدة أوكرانيا.

وأوضح أنه لمساعدة أوكرانيا على المدى المتوسط، تتركز جهود الولايات المتحدة، بشكل خاص، على الحفاظ على استمرارية الحكومة الأوكرانية.

وقال "لقد خصصنا بالفعل مليار دولار لهذا ... ولا يزال لدينا ... حوالي 1.5 مليار دولار شهريا خلال الأربعة إلى الخمسة أشهر القادمة".

وأشار ديريك هوغان إلى أن الولايات المتحدة خصصت خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوالي 53.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية.

وقال: "يمكنني القول إن هذه هي أكبر مساعدة قدمناها إلى أوروبا منذ خطة مارشال. وفي الولايات المتحدة، ما زلنا نرى دعما قويا من الحزبين للجهود في أوكرانيا والمنطقة ككل".

كما أعلن أن الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع شركاء في مجموعة السبع، تعمل على "تعزيز حزمة العقوبات" ضد روسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1924509
https://ar.mehrnews.com/news/1924509/

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