  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٣٧ ص

صحة غزة:

الاحتلال يواصل منع دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع

الاحتلال يواصل منع دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال أجهزة طبية تشخيصية، ومحطة توليد أكسجين وقطع غيار أجهزة طبية، إلى القطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر مدير وحدة التصوير الطبي في الوزارة إبراهيم عباس، في تصريح صحفي، من تأثير ذلك على الاستعدادات المطلوبة لمواجهة الحالة الوبائية المتصاعدة هناك.

وعدَّ استمرار الاحتلال منع إدخال المعدات الطبية الضرورية بأنه "انتهاك لحقوق المرضى العلاجية".

وأوضح أن استمرار منع دخول الأجهزة من شأنه أن "يؤثر على الاستعدادات المطلوبة لمواجهة الحالة الوبائية المتصاعدة بالقطاع، بعد اكتشاف متحور أوميكرون".

وكانت الصحة الفلسطينية، حذرت، الأسبوع الماضي، من خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة، بعد أن تبيّن أن 70 في المائة من الحالات التي يتم فحصها مخبرياً بـ "كورونا"، يثبت إصابتها بمتحور "أوميكرون".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددا منذ العام 2007، حيث يُغلق المعابر والمنافذ الحدودية كافة، التي تصله بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها جزئيًّا لدخول بعض البضائع والمسافرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1921543
https://ar.mehrnews.com/news/1921543/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات