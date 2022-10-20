عرين الأسود تتبنى 3 عمليات اطلاق نار على جنود الاحتلال فجرا

وقالت المجموعة في بيان ان مقاتليها تمكنوا وقبل بزوغ فجر اليوم "من رصد قوة راجلة في محيط نقطة جرزيم العسكرية وامطروها بوابل كثيف من الرصاص مُحققين فيها بالغ الإصابات".

ولفتت المجموعة ان مجموعة من مقاتليها رصدوا قوات راجلة من جيش الاحتلال بمحيط حاجز 17 العسكري، وأطلقوا عليها وابل كثيف من الرصاص محققة إصابات مؤكدة بالقوة.

ولفتت المجموعة ان قوة منها نصبت كمينا لجنود الإحتلال بالقرب من بلدة دير شرف وأطلقت عليهم وابلا من الرصاص محققة إصابات مؤكده.

واكدت المجموعة ان جميع مقاتليها انسحبوا لقواعدهم بسلام.

وتعهدت "العرين" انها ستواصل عملياتها ضد الاحتلال، وان دماء الشهيد عدي التميمي وشهداء فلسطين أصبحت وقودا لبركان لن يخمده الا الله.

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