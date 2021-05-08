اشعال الميدان على حدود قطاع غزة بعد رسالة "زياد النخالة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشعالت عناصر المقاومة الميدان على حدود قطاع غزة استجابة لصرخات وآهات أبناء شعبنا في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وكافة المناطق في القدس والضفة المحتلتين.

وكانت رسالة الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين مقتضبة وتدل على حالة الغضب الشديد لما يجري في القدس وضرورة الاشتباك المباشر في كافة المناطق الفلسطينية نصرة لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ولأهلنا في حي الشيخ جراح.

ولم يمضٍ وقتٌ على رسالة الاميت العام حتى بدأ الميدان في غزة يشتعل، فوحدة "برق الجهادية" أعلنت عن تمكن عناصرها من اطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه "مستوطنات "غلاف غزة".

وبدأت وسائل اعلام الاحتلال تتحدث عن حالة من الرعب والقلق لدى الإسرائيليين قرب حدود غزة لعودة مشاهد الحرائق في الاحراش الزراعية والبالونات المتفجرة في ساحات المنازل التي احتلوها من الفلسطينيين.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية كشفت عن وجود خشية كبيرة لدى الجهات الأمنية "الإسرائيلية" من ارتفاع حدة التوتر على حدودقطاع غزة خلال الأيام القادمة التي قد تقود إلى معركة عسكرية بين المقاومة وجيش الاحتلال.

جدير بالذكرة ان تهديدات القائد النخالة الى جانب تهديدات قائد أركان "كتائب القسام" محمد الضيف بالإضافة الى تهديدات قادة الفصائل والعمل الوطني الفلسطيني أربكت حسابات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح يترقب ما يجري في الميدان داخل قطاع غزة من خلال طائرات الاستطلاع التي لا تفارق الأجواء.

المصدر: فلسطين اليوم