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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٤:٤٤ م

طائرات وبالونات حارقة تكبّد اسرائيل خسائر فادحة + صور

طائرات وبالونات حارقة تكبّد اسرائيل خسائر فادحة + صور

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، أن 25 حريقًا اندلع في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل البالونات الحارقة تركزت غالبيتها في نطاق مجلس مستوطنات "أشكول" المحاذي لجنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، أن 25 حريقًا اندلع في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل البالونات الحارقة تركزت غالبيتها في نطاق مجلس مستوطنات "أشكول" المحاذي لجنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة 12 عبرية، إنه بالإضافة للبالونات الحارقة؛ لوحظ اليوم التركيز على إطلاق بالونات تحمل موادًا متفجرة، مشيرةً الى أنه سُمع دوي انفجارات فوق مناطق بالغلاف، تركز غالبيتها في محيط السياج الأمني.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مني بخسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع لإحداث خسائر مادية في الكيان الإسرائيلي ردا على اعتداءات قوات الاحتلال.

طائرات وبالونات حارقة تكبّد اسرائيل خسائر فادحة + صور

طائرات وبالونات حارقة تكبّد اسرائيل خسائر فادحة + صور

/انتهى/

رمز الخبر 1914285
https://ar.mehrnews.com/news/1914285/

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