تطعيم نحو 15 مليون شخص خلال الأيام القادمة/ تسجيل 283 حالة وفاة جديدة بكورونا

روحاني: تجاوز الذروة الرابعة لتفشي فيروس كورونا/ تطعيم نحو 15 مليون شخص خلال الأيام القادمة

وصف الرئيس حسن روحاني الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا التي تجتازها البلاد حاليا هي أطول مدة واشد فتكا من الموجات الثلاث السابقة من حيث عدد الاصابات والوفيات.

اميرعبداللهيان يدين جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في الاقصى

اشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الایراني في الشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان" الى المسؤولية القانونية لمنظمة الامم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية تجاه الشعب الفلسطيني ودعا الى الادانة والوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني المصطنع والارهابي.

الخارجية الايرانية: اتهامات وزير الخارجية المغربي ضد إيران لا اساس لها

رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة اتهامات وزير الخارجية المغربي التي لا اساس لها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، واعتبرها ناجمة عن عجز الحکومة المغربية في حل قضاياها الاقليمية وفي سياق دعم المشاريع الاميركية والصهيونية في المنطقة وضد الاوفياء للقضية الفلسطينية المشروعة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ انتخاب هدف عباس زادة أجمل هدف في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف محمد عباس زادة مهاجم تراكتور الايراني أجمل هدف في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب.

لقاح كورونا الايراني - الكوبي منخفض المخاطر وفعال للغاية

أكد مدير مشروع التجارب السريرية للقاح كورونا المشترك بين إيران وكوبا ان هذا اللقاح الذي هو في المرحلة الثالثة من تجربته السريرية، منخفض المخاطر وفعال للغاية.

الصحة الايرانية: رصد 13576 اصابة و 283 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 13576 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و 640 الاف و 670 شخصا من ضمنهم 5545 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

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