رصد 13576 اصابة و 283 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية في تقريره اليومي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 13576 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و640الاف و 670 شخصا من ضمنهم 5545 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضاف: ان عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و 092 الفا و381شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 283حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 74 الفا و 524اشخاص.

واشار الى انه تم لحد الان اجراء 16 مليونا و 929 الفا و 609 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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