ايران تعلن استعدادها للتعاون مع العراق بمجال الانتاج المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح "علي رسوليان" في منتدى التعريف بالفرص الاستثمارية في منطقة " بانة" الاقتصادية الخاصة (غرب) اليوم الثلاثاء، أن التعاون المقترح يأتي على وقع التوافقات المتوصل اليها بين وزارة الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية و المسؤولين العراقيين.

كما أعرب استعداد المنظمة من اقامة اجتماعات التجارية وتحديد مواقع وانشاء شبكات صناعية في اقليم كردستان العراق.

من جانبه أكد محافظ السليمانية العراقية " هوال ابوبكر" المشارك باعمال المنتدى أنه تم الاتفاق على انشاء مدينة صناعية على حدود "باشماق" فی "مریوان" المحاذية لكردستان، ومن المؤمل التوصل الى نتائج بهذا الشأن في أقرب وقت.

وأشار أن ارادة محافظة كردستان الايرانية واقليم كردستان العراق أدت لعدم توقف الاعمال في ظل جائحة كورونا وزيادة التبادل التجاري الحدودي البيني بواقع 450 مليون دولار.

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