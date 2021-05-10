السفير الإيراني الجديد يلتقي وزير الخارجية السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السوري تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى دمشق، مهدي سبحاني، الذي أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب مهدي سبحاني اليم الاثنين عن تطلعه إلى العمل مع الجانب السوري من أجل تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعميق الأواصر بين الشعبين السوري والإيراني.

وأشار السفير الإيراني الجديد لدى دمشق إلى انتصار سوريا في حربها على الإرهاب ووقوف بلاده إلى جانبها من أجل إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

من جانبه رحب الوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بالسفير سبحاني متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتعزيز العلاقات بين البلدين، مشدداً على أن العلاقات بين سوريا وإيران هي علاقات عميقة ومهمة وتلبي تطلعات شعبي البلدين.

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