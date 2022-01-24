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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٢٣ م

خلال لقائه السفير الايراني لدى دمشق؛

المقداد يأمل نجاح المفاوضات ورفع العقوبات الظالمة عن ايران

المقداد يأمل نجاح المفاوضات ورفع العقوبات الظالمة عن ايران

عبر وزير الخارجية السوري، فيضل المقداد، عن تطلعه الى نجاح المفاوضات الجارية بفيينا بين ايران ومجموعة 4+1، في رفع الحظر الامريكي الظالم عن الحكومة والشعب الايرانيين مشيداً بالدبلوماسية الفاعلة للجمهورية الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الايراني لدى سوريا، مهدي سبحاني، التقى اليوم الاثنين مع وزير الخارجية السوري، فيضل المقداد، حيث استعرض الجانبان اخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.

واثنى وزير الخارجية السوري على دور ايران الداعم لسوريا حكومة وشعبا في حربها ضد الارهابيين والدول الداعمة لهم، معتبراً الارادة السياسية السائدة على العلاقات بين دمشق وطهران، ارضية مناسبة لتوسيع الاواصر ولاسيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

الى ذلك، اكد السفير سبحاني على استعداد ايران لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع سوريا، متطلعا الى رقي العلاقات الثنائية اكثر من اي وقت مضى بين البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1921417
https://ar.mehrnews.com/news/1921417/

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