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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٥:٤٨ م

السفير الإيراني الجديد لدى سوريا يصل دمشق

السفير الإيراني الجديد لدى سوريا يصل دمشق

وصل سفير ايران الجديد لدى سوريا حسين اكبري، مساء امس الثلاثاء الى دمشق وكان في استقباله عدد من المسؤولين السوريين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توجه السفير الايراني لدى سوريا، حسين أكبري، فور وصوله الى دمشق الى مرقد السيدة رقية (عليها السلام) حيث شارك في مراسم حياء ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام و ليلة القدر.

وشغل السفير اكبري الخبير في الشؤون الإقليمية، سابقا منصب سفير الجمهورية الإسلامية في ليبيا، و حل محل سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السابق في سوريا الذي عاد إلى إيران مساء الثلاثاء.

السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا، كان قد التقى وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان، قبل مغادرته طهران لتولي مهامه في سوريا.

وفي إشارة إلى العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية ، أكد وزير الخارجية على الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين ، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

ومن جانبه قدم السفير اكبري تقريراً عن آخر مستجدات العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا والخطط المرتقبة لتفعيل العلاقات بين البلدين على مختلف الاصعدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932240

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