من القدس إلى كابول؛ الإرهاب واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قدم الدكتور محسن رضائي مقارنة بين العمليتين الإجراميتين قائلًا إن كلاهما من مصدر واحد. و أضاف القائد العام الأسبق لقوات الحرس الثوري الإيراني أن "التدخل العسكري الأجنبي و الاحتلال لايجلبان إلا العنف و الإرهاب و العدوان" مضيفًا أنهما يستهدفان العلم و الإيمان في إشارة إلى المدرسة و المسجد، كما يستهدفان أمن المواطنين و استقرار الأوطان.

يذكر أن الدكتور محسن رضائي نشر تغريدته الأولى عشية يوم القدس العالمي و في أجواء هبّة المقدسيين، و الثانية كانت بعد زيارته لمدينة خرمشهر التي احتلتها قوات صدام خلال الحرب المفروضة على إيران في بداية الثمانينيّات من القرن الماضي، و تم تحريرها خلال عمليات تاريخية بطولية أيام قيادته العامة لقوات الحرس الثوري الإسلامي في العام ١٩٨٢. و لقد توعد الدكتور رضائي بأن القدس ستتحرر كما تحررت خرمشهر.

و لقد لاقت بعض تغريداته ترحيبًا واسعًا و نشرت عبر مختلف المنصات و المصادر الخبرية و الإعلامية في العالم العربي.

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