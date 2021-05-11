آخر التطورات في غزة والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المقاومة الفلسطينية نفذت اليوم الثلاثاء ما وصفتها بأكبر ضربة صاروخية من نوعها ضد أسدود وعسقلان ردا على التصعيد تجاه قطاع غزة حيث اغتالت إسرائيل عددا من رجال المقاومة وقتلت مزيدا من المدنيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 15 من عناصر المقاومة في غزة، وقال إنه تلقى أوامر من القيادة السياسية بمواصلة عملياته، كما صادق وزير الدفاع على استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية وشعبة العمليات.

وشنت اسرائيلية غاراة جديدة على مناطق شمالي مدينة غزة، باستهداف مناطق مفتوحة ومنازل مدنيين.

ومن جانبه اكد وزير خارجية عمان ان احتلال اسرائيل الأراضي الفلسطينية وانتهاكها القانون الدولي يستوجبان تحركا دوليا حاسما.

وقال وزير الخارجية المصري: "توقعنا من مجلس الأمن موقفا يعكس إدراكه لخطورة ما يجري لكنه دأب على التنصل من مسؤولياته".

وتابع: "مصر ترفض وتستنكر الممارسات الإسرائيلية الغاشمة وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي".

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