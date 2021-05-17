الاحتلال الصهيوني یستهدف المنازل والبنی التحتیة

وکالة مهر للأنباء _ جرائم الاحتلال في الیوم السابع: استهدف موقع أبو قادوس التابع للمـقاومة غرب غزة لیلا ومنزلا في حي الصبرة ومناطق بجنوب شرق خانيونس ومحيط المقوسي غرب غزة کما استهدفت منزلا يعود لآل القوقا بجوار موقع أبو قادوس التابع للمـقاومة وقصفت طائرات الاحتلال 10 منازل اخری في قطاع غزة.

وطواقم الإسعاف تنقل إصابتين بحالة طفيفة جراء قصف مجاور لمنازل المواطنين ببلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، ومن جانب آخر هاجم مستوطنون سيارات الإسعاف على حاجز حوارة جنوب نابلس وحطموا إحداها.

واستهدفت طائرات الاستطلاع الحربية بمنطقة مراج جنوب مدينة خانيونس لأرض زراعية وفيلا سكنية ودمرت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة كوارع في خانيونس ومنزلاً لعائلة أبو شرخ في منطقة الفالوجا.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بعشرات الصواريخ على غرب مدينة غزة في منطقة انصار ومنزلا في حي الشعف شرقي مدينة غزة. واستهدفت الطائرات أكثر من 65 موقع للمقاومة ومقار حكومية وشوارع وبنى تحية في أكثر من منطقة في غزة والشمال ومن ضمن الأهداف التي تم تدميرها في مدينة غزة مبنى لعائلة عجور من أربعة طوابق غرب مستشفى الشفاء.

ویمکن تلخیص الإستهدافات فجرا بمجمع أنصار، الأمن الداخلي أنصار، شارع البحر شمال موقع بدر الشاطئ، موقع بدر الشاطئ، شارع 8، شارع 10، عدة أراضي فارغة الشيخ عجلين، موقع المقوسي، شارع البحر خلف أنصار، منزل آل عجور خلف مشفى الشفاء مكون من 4 طوابق، مبنى قرب مفرق أبو مازن، موقع اليرموك وموقع القوقا غرب المقوسي.

وقالت قناة الجزیرة أن القنابل المستخدمة في قصف الأبراج من طراز جي بي يو31 و39 المجنحة شديدتي الانفجار والتدمير.

واکد المتحدث باسم شركة كهرباء غزة أن انقطاع واسع للتيار في أغلب الأحياء بمدينة غزة انها نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بغزة لإذاعة الأقصى: طواقمنا غير قادرة على الوصول إلى المناطق المستهدفة جراء قصف الاحتلال للطرق وهناك عجز في كميات الكهرباء حيث وصلت لنسبة 75%.

فیما الحقت الغارات الإسرائيلية أضرارا جسيمة بإمدادات الكهرباء إلى مدينة غزة.

وتجدد القصف والطيران الحربي شن عدة غارات على أراض زراعية شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة وشمال خانیونس .شمال شرقها.

واستهدف طيران الاستطلاع الحربي منزلا في حي الشجاعية ودير البلح وارضا زراعية بجوار فندق المشتل غرب مدينة غزة بعدة صواريخ من طائرات الإستطلاع والطائرات الحربية.

واعتبرت بلدیة غزة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخدمات مدنية بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة وقالت أن سكان القطاع يعانون من انقطاع كبير في المياه وانقطاع الطرق وتعذر التنقل تسببت فيه الغارات الإسرائيلية.

واطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القذائف الدخانية شرق القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع، والحدود الشرقية لشمال القطاع وفي المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع وشرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب قناة فلسطين اليوم هناك إصابتان بقصف إسرائيلي على شارع الباطون في وادي السلقا بمدينة دير البلح.

ووصلت أنباء عن شهيد بعد قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم جباليا واستشهد المواطن عائد احمد عبد المعطي مسعود 24 عام سكان جباليا البلد وإصیب آخر بجراح متوسطة اثر القصف المدفعي في حي القصاصيب.

فیما تم قصف بصاروخ استطلاع في محيط موقع القدس شمال غرب محافظة خانيونس ومنزلًا في منطقة بئر النعجة شمالي قطاع غزة ومنزلًا يعود لعائلة جرادة في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ومنزلا في حي الشعف شرقي مدينة غزة.

وتم القصف بصاروخ استطلاع في محيط موقع القدس شمال غرب محافظة خانيونس ومنزلًا في منطقة بئر النعجة شمالي قطاع غزة، وقصفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلاً قرب مسجد سليم أبو مسلم في بيت لاهيا وعبسان الجديدة في خانيونس.

واشار حدشوت يسرائيل الی اغتيال قائد لواء الشمال في سـرايا القدس، وتم استهداف سيارة بشارع ابو حصيرة غرب غزة ومنزل عائلة ابو جلهوم في منطقة العامودي غرب التوام شمال مدينة غزة ومنزلًا غربي مدينة غزة خلف مدرسة خالد العلمي، فیما اعلنت الصحة عن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انها ارتفعا الی اکثر من 200 شهيدًا من بينهم 58 طفل و 35 سيدة و 1300 اصابة بجراح مختلفة.

الاحتلال الصهيوني يتعمد استهداف البنية التحتية

وقال معروف أن الاحتلال يتعمد استهداف البنية التحتية ما يؤثر على خدمات أساسية موجهة للمواطنين، اما في الداخل فحصيلة الاعتقالات منذ هبة الدفاع عن الأقصى وصلت إلى ما يقارب 800 حالة اعتقال، وصدرت حتى اليوم لوائح اتهام بحق 116 منهم.

واصدرت وزارة الأوقاف بیانا تبینفیها الخسائر والأضرار في المساجد والأملاك الوقفية واکدت انه تضرر سبعة مساجد بأضرار جزئية متفاوتة، واستهدف مقبرتین في محافظة الشمال./انتهی/