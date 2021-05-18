قطر تدين بشدة قصف مبنى هلالها الأحمر في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: "قد تزامن مع هذه العملية تضرر أجزاء من مستشفى حمد بن خليفة للأطراف الصناعية والتأهيل نتيجة الهجمات المستمرة لمبانٍ محيطة بالمستشفى، كما سبق ذلك استهداف مبنى الجلاء الذي يضم عدداً من المؤسسات الإعلامية، ومنها مكاتب قناة الجزيرة في قطاع غزة".

وأكّدت الدوحة أن استهداف المؤسسات الإنسانية والإعلامية يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا التصرف الآثم، وإلى بذل المزيد من الجهود لوضع حد لسلسلة الجرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة، لحماية المدنيين والصحفيين والقائمين على العمل الإنساني".

كما أكّدت أنها لن تألو جهداً في دعم القضية الفلسطينية العادلة والأشقاء في فلسطين.

وسبق أن أعلن الهلال الأحمر القطري تعرض مقره الرسمي في قطاع غزة لقصف من قبل قوات الاحتلال ما أدى إلى تدميره.

وذكر الحساب الرسمي للهلال الأحمر القطري، بموقع "تويتر"، أن "مقر المنظمة في قطاع غزة تعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال، يوم الاثنين 17 مايو 2021 الساعة 6 مساء بتوقيت القدس".

وأضاف أن عملية القصف أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح 10 أشخاص آخرين من مواطني القطاع.

وندد الهلال الأحمر القطري باستهداف مقره في القطاع، مؤكداً ضرورة السماح للفرق الإغاثية بالعمل وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن استهداف فرق الهلال الأحمر القطري ومقراته يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمراره في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

من جانبه، قال محمد راشد المري، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في الهلال الأحمر القطري، في تصريح صحفي: إن "المقر تم تدميره بالكامل، لكن الحمد لله الطواقم الطبية والإغاثية للهلال الأحمر القطري بخير"، لافتاً إلى استمرار عملياته بالقطاع.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت مؤسسة "قطر الخيرية" تخصيص 5 ملايين دولار لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة المتضررين.

كما خصص الهلال الأحمر القطري مليون دولار للهدف نفسه، وذلك في إطار حملة إغاثية قطرية تحت وسم "أغث_غزة".

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