وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ اليوم الثاني لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في مقر الانتخابات في البلاد بشارع فاطمي في طهران.

وترشح النائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني امير حسين قاضي زادة هاشمي للانتخابات الرئاسية في البلاد.

کما ان احمدي نجاد حضر صباح اليوم الاربعاء، في مركز اللجنة الانتخابية بوزارة الداخلية، وقدم طلب الترشح في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية.

كما قدم وزير الزراعة السابق صادق خليليان اليوم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وایضا سجل "محمد عباسي" في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بحضوره المقر الانتخابي .

و تم تسجل "رستم قاسمي" في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بحضوره المقر الانتخابي .

وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران يوم امس الثلاثاء ولمدة 5 ايام.