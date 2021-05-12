وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ اليوم الثاني لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في مقر الانتخابات في البلاد بشارع فاطمي في طهران.
وترشح النائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني امير حسين قاضي زادة هاشمي للانتخابات الرئاسية في البلاد.
کما ان احمدي نجاد حضر صباح اليوم الاربعاء، في مركز اللجنة الانتخابية بوزارة الداخلية، وقدم طلب الترشح في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية.
كما قدم وزير الزراعة السابق صادق خليليان اليوم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية.
وایضا سجل "محمد عباسي" في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بحضوره المقر الانتخابي .
و تم تسجل "رستم قاسمي" في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بحضوره المقر الانتخابي .
وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران يوم امس الثلاثاء ولمدة 5 ايام.
وأصدر مجلس صيانة الدستور، المعني بالإشراف على الانتخابات في البلاد، بيانا حدد فيه شروط من يمكنه الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 يونيو المقبل.
وأشار مجلس صيانة الدستور إلى أن شروط الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هي کالاتي:
- أن يكون العمر بين 40 و75 عاما.
- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.
- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.
- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.
- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.
يذكر أن باب التسجيل للانتخابات الرئاسية فتح يوم امس الثلاثاء وسيستمر لمدة خمسة أيام.
ويوم امس، اليوم الاول من فتح باب التسجيل، بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 57 شخصا من ضمنهم القائد السابق لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار سعيد محمد ووزير الدفاع الاسبق العميد حسين دهقان كما ترشح اليوم ايضا الرئيس السابق محمود احمدي نجاد ووزير النفط السابق رستم قاسمي.
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