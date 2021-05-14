بدء اليوم الرابع لتسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسة الثالثة عشرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه فتح منذ يوم الثلاثاء الماضي (11مايو) باب الترشح لانتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الثالثة عشرة في مقر وزارة الداخلية في العاصمة طهران وحضر الكثير من المتقدمين للترشح ويستمر التسجيل حتى 15 مايو/ايار.

وكان قد اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسماعيل موسوي بان عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في البلاد بلغ 130 شخصا خلال اليومين الاولين من فتح باب التسجيل.

وقال موسوي، ان هؤلاء الافراد راجعوا لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية وسجلوا اسماءهم للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

واوضح بان اليوم الاول شهد تسجيل 57 شخصا فيما بلغ عدد المسجلين في اليوم الثاني 73 شخصا.

*أبرز الشخصيات السياسية والاجتماعية الإيرانية التي تقدمت بالطلب للمشاركة في الانتخابات

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الايراني السابق العميد حسين دهقان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الحالية في البلاد.

وكان قد حضر وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان حضر، عصر يوم الثلاثاء، في مركز اللجنة الانتخابية وسجّل اسمه للترشح في الانتخابات الرئاسية الحالية.

كما أعلن الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد ترشحه للانتخابات الرئاسية وحضر يوم الاربعاء، في مركز اللجنة الانتخابية بوزارة الداخلية، وقدم طلب الترشح في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية.

كما قدم وزير الزراعة السابق صادق خليليان اليوم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية.

هذا وقد ترشح القائد السابق لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار في الجمهورية الاسلامية الايرانية سعيد محمد للانتخابات الرئاسية الحالية في البلاد، وحضر سعيد محمد الى مبنى وزارة الداخلية الثلاثاء لتسجيل اسمه للترشح للدورة 13 للانتخابات الرئاسية الحالية.

وقد بدأت في وزارة الداخلية الايرانية يوم الثلاثاء عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ 13 لمدة 5 أيام.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف 307 اشخاص، منهم مليون و 392 ألفا و148 شخصًا يشاركون لاول مرة في الانتخابات.

وستعلن وزارة الداخلية في 26 و27 مايو/أيار عن الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات.

وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما من 28 مايو/أيار لغاية 16 يونيو/أيار ، وفي 17 يونيو/حزيران ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، وستقام الانتخابات في 18 يونيو/حزيران المقبل.

وكان مجلس صيانة الدستور قد حدد شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية كالتالي:

- أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.

- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.

- أن يكون قد عمل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.

- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.

- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

ومن الشخصيات التي اعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ورستم قاسمي مساعد قائد قوة القدس للشؤون الاقتصادية، الرئيس الاسبق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون عزت الله ضرغامي.

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