المقاومة الفلسطينية أطلقت أكثر من ألف صاروخ على العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "جوناثان كونريكوس" في لقاء مع صحافيين عبر الانترنت إن "أكثر من ألف صاروخ" أطلقت من غزة، وزعم اعتراض 850 منها بمنظومة القبة الصاروخية، وسقط مئتان على الجانب الآخر الفلسطيني من القطاع منذ مساء الاثنين.

ونفذت طائرات كيان الاحتلال مئات الضربات الجوية على غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بينما أطلقت حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقاومة وابلا من الصواريخ على تل أبيب وبئر السبع.

وهذا أعنف قصف متبادل بين العدو الاسرائيلي والمقاومة منذ عدوان عام 2014 على غزة، مما أثار قلقا دوليا من أن يخرج الوضع عن السيطرة.

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